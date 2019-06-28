Galatasaray'dan çılgın Aboubakar planı!

Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı sol bekin satış satışından alacağı yüzde 10'luk bonservis payı Portekiz ekibine 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü kiralama ücreti olarak önerildi. Porto,geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Aboubakar'ı kiralamaya sıcak bakıyor. Telles'in 40 milyon euroya satılması bekleniyor. Bu durumda G.Saray'ın elde edeceği gelir ise 4 milyon euro.

1 YIL İÇİN 3 MİLYON € VERİLECEK

Akşam'da yer alan habere göre; İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde sözleşmeye satın alma opsiyonu koyulması da gündeme geldi. Bu rakamın 15 milyon euro olması bekleniyor.Aboubakar'a da 1 yıl için 3 milyon euro maaş teklifi yapıldı.

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kamerun golcü, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta 38 karşılaşmaya çıkıp, 19 gol, 4 asist kaydetmişti.

MÜFİT ERKASAP DA DOĞRULADI

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'le yazlığında buluşan Müfit Erkasap da Aboubakar ismini doğrulamıştı. Erkasap, yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi Vincent Aboubakar Fatih Hoca oyuncuyu çok beğeniyor, transferini istiyor" bilgisini vermişti. Öte yandan G.Saray'ın golcü listesinde Tetteh, Mevlüt Erdinç, Murigi, Llorente gibi önemli isimler bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroğlu ile yollar ayrılacak. Yunan golcünün menajeri ile görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde sonuç alınacak.