Galatasaray'dan bomba Falcao açıklaması: Tedavisi tamamlandı ama ağrıları olduğunu söylüyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası konuşan kulüp doktoru Yener İnce, Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Takım içerisine Falcao'nun ağrılarına benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar." dedi.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra flaş bir açıklamada bulundu. A Spor'dan Emre Kaplan'a konuşan İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynaması risk teşkil etmiyor ama oyuncunun da istemesi lazım. Falcao, ağrıları olduğunu söylüyor, onu zorla sahaya süremeyiz. Takım içerisine Falcao'nun ağrılarına benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar. Falcao ağrılarının olmadığını söylediği andan itibaren oynayabilir" dedi.
20 GÜNDÜR TAKIMLA ÇALIŞMIYOR
Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.
VİDEO: Galatasaray'dan bomba Falcao açıklaması: Tedavisi tamamlandı ama ağrıları olduğunu söylüyor