Galatasaray'dan bomba Falcao açıklaması: Tedavisi tamamlandı ama ağrıları olduğunu söylüyor

27.10.2019 22:24

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Beşiktaş-Galatasaray derbisinden sonra flaş bir açıklamada bulundu. A Spor'dan Emre Kaplan'a konuşan İnce, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynaması risk teşkil etmiyor ama oyuncunun da istemesi lazım. Falcao, ağrıları olduğunu söylüyor, onu zorla sahaya süremeyiz. Takım içerisine Falcao'nun ağrılarına benzer ağrıları olanlar var ama oynuyorlar. Falcao ağrılarının olmadığını söylediği andan itibaren oynayabilir" dedi.

Yener İnce

20 GÜNDÜR TAKIMLA ÇALIŞMIYOR

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.