Galatasaray'dan Ali Koç'a sert Fatih Terim cevabı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mali Genel Kurul'da Teknik Direktör Fatih Terim'e yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi. "Hukuki temelden yoksun açıklamalar hakkında" başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"YARGI KARARINA SAYGISIZLIKTIR"

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak Teknik Direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır.

Teknik Direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile Kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki Mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur.

Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır.

Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır."

FATİH TERİM'İN AVUKATI CEVAP VERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tazminat açıklamalarına GS TV'de cevap verdi.

Epözdemir şu ifadeleri kullandı:

"Israrla aksi iddia edildiği için önemle vurgulamak istiyorum. '1905 liraya sözleşme imzalandı ve bu da bu tazminat miktarını yüksek tutmak amacıyla yapıldı' ifadesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu açıklama hukuki dayanaktan yoksun yapılmıştır. Bizim açmış olduğumuz dava, bir bakiye süre ücret alacağı değildir. Borçlar Kanunu 408. maddesine göre değil, davamızın konusu 182. maddesine göre cezai şarttır. Karar da Yargıtay denetiminden geçti ve kesinleşti. Müvekkilim, mahkemeden önce bu paranın, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verileceğini önceden bizlere iletmişti."

İŞTE ALİ KOÇ'UN O AÇIKLAMALARI

"Milli Takım'ın eski teknik direktörü işten çıkarılıyor. İş kanunun size sağladığı imkan var. 6 gün içinde işten çıkarabiliyorsunuz. 9. günde tazminatla işten çıkarıyorlar. Kimse de bunu sorgulamıyor. Sonra o kulübün başkanı 'Ali Koç, Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?' diyor. Bir çalışanınız sizi dövmeye kalksa tazminat verir misiniz? Hayır kurumlarına bağışladı diye bir de madalya takacaklar. Bir de işi garantiye alıyorlar. 1905 TL'ye imza atıp tazminatı almak istiyorlar. Bir de işin o senaryosu var.