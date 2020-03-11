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Mesut Bakkal, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın "Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" itirafı sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Ligde dopingli, teşvik primli pek çok sezonun yaşandığı çok açık. Bunlar ile elde edilen şampiyonluklarla istatistikler tutmanın hiç bir anlamı kalmadı" paylaşımında bulundu.

11.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:48

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabında 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını ifade etmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.Adnan Dalgakıran, "Ligde dopingli, teşvik primli pek çok sezonun yaşandığı çok açık. Bunlar ile elde edilen şampiyonluklarla istatistikler tutmanın hiç bir anlamı kalmadı. Hatta artık onlar bir utanç vesikası." dedi.

"GALATASARAY BİZİ TENİS KULÜBÜ'NDE AĞIRLADI"

Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabında "Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar Denizli'de dağıtılacak.' dedi. Biz de stoper Kayış Ahmet'i doldurduk. O çıktı, 'Bu paralar burada dağıtılacak!' dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste bir milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu, mesele Arif Kocabıyık gibi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBIYLA ŞAMPİYON OLDU

1986-1987 sezonunda Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girdi. Ve son hafta evinde Eskişehirspor'u da 2-1 yenen Galatasaray, Beşiktaş'ın 1 puan önünde; 54 puana ulaşarak, 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. O gün 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

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