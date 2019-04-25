Galatasaray'dan 2 Kupaya Çılgın Prim! Tam 20 Milyon TL

Galatasaray'da gelecek çifte şampiyonluk, prim uygulamasını yeniden devreye sokacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir sözleşmelerdeki özel maddeler ve bonuslar dışında uzun süredir prim vermeyen yönetim, kesenin ağzını açma kararı aldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Sarı-kırmızılılar, hem lig hem de kupa şampiyonluğu durumunda hatırı sayılır bir primle karşı karşıya kalacak. Bu rakamın 20 milyon liraya yakın olacağı öğrenildi. Dağılımı ise teknik direktör Fatih Terim yapacak. Oyuncular arasında kime, ne kadar prim verileceğini sezonluk performansa göre Terim belirleyecek.

Her iki kulvarda da şampiyonluk havasına giren sarı-kırmızılılarda prim dopinginin zorlu fikstür öncesi takım üzerine olumlu etkisi yaratması bekleniyor. Hedefe ulaşılması halinde Galatasaraylı futbolcular beklediklerinin dışında bir para kazanacak.

"MORAL İÇİN ÖNEMLİ"

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den futbolculara kupa uyarısı geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçtaki beraberliğin işlerini zorlaştırdığını belirten deneyimli hocanın, "Son yıllarda Malatya'da lig maçları bizim için kötü geçiyor. Bu istatistiği kupa yansıtmamamız gerekiyor. Malatya'da alacağımız iyi sonuçla sadece finale kalmaz, ligdeki zorlu maçlar öncesi moral de buluruz" diye konuştuğu öğrenildi.