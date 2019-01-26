Galatasaray'da Yeni Transfer Marcao Otoritelerden Tam Not Aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Bornova İlçe Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

Galatasaray'da yeni transfer Marcao gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. 23 yaşındaki oyuncu Göztepe maçında 10 ikili mücadele kazanıp 6 top çaldı ve 8 atağı uzaklaştırarak Ndiaye ile birlikte takımın en iyisi oldu.