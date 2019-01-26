Galatasaray'da Yeni Transfer Marcao Otoritelerden Tam Not Aldı
Galatasaray'da yeni transfer Marcao, Göztepew maçında sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Bornova İlçe Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.
Galatasaray'da yeni transfer Marcao gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. 23 yaşındaki oyuncu Göztepe maçında 10 ikili mücadele kazanıp 6 top çaldı ve 8 atağı uzaklaştırarak Ndiaye ile birlikte takımın en iyisi oldu.
YORUMLAR