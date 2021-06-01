Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından Ümit Davala'nın istifasının ardından Levent Şahin de görevi bıraktığını açıkladı. Tecrübeli antrenör yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden istifa etti.

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Ayrılığı sosyal medyadan duyuran Levent Şahin paylaşımında, "Büyük Galatasaray Ailesine, Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım. Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.