Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 haftada sadece 9 puan toplayan Galatasaray'da yapılan transferler eleştiriliyor. Sarı kırmızılı ekipte bazı yöneticilerin Fatih Terim ve scout ekibine yaptıkları transfer tercihleri yüzünden tepki gösterdiği öğrenildi.

01.10.2019 12:05
Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi

Süper Lig'de 6.hafta geride kalırken sadece 9 puan toplayan Galatasaray'da hem fizik kapasitesi yetersiz hemde formsuz futbolcuların çokluğu Teknik Direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

TAKIMIN YARISI HAZIR DEĞİL DİĞER YARISI FORMSUZ

Lemina, Falcao, Seri, Emre Mor için yoğun bir mesai harcayan teknik heyet, yıldız isimleri bir an önce hazırlama telaşına düşerken, Belhanda - Feghouli - Nagatomo - Mariano gibi tecrübeli futbolcuların neredeyse bitik durumda olmaları Fatih Terim'i düşünmeye sevk etti.

Galatasaray'da formsuz ve fizik kapasitesi bakımından yetersiz kalan oyuncular hakkında seferberlik ilan edilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in hem yardımcılarıyla, hem de Bartali'yle sık sık görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

YAPILAN TRANSFERLERE ELEŞTİRİ

Elindeki mevcut kadroyu toparlamaya çalışan Fatih Terim ve scout ekibine sert eleştiriler geldi.

Transfer sezonunda alınan futbolcuların ilk 6 haftadaki performanslarını ele alan yöneticilerin Terim'i transfer politikası yüzünden eleştirdiği öğrenilirken, kulüp içerisinde bazı isimlerin "Florya'ya getirilen oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyeri düşüşte. Seri ve Lemina kiralandı fakat bu oyuncular İngiltere'de tutmamıştı, Andone de öyle. Emre Mor uzun zamandır Celta'da forma giymiyordu, Şener Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolmuştu, bu futbolcuları yeniden sahaya döndürmek kolay olmayacak, kadro mühendisliği yapılırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyordu, bu transferleri nasıl yaptınız?" görüşünü savundukları belirtildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (27)

  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Eskiden Fatih Terim en sıradan futbolcunun bile randımanını verimliliğini yükseltirdi, şimdilerde artık sıradan adamlarla iş yapmaya çalışıyor. Aldırıyor sonra bilet kesiyor. Hala 1996-2000 döneminin anıları içerisinde.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • AGOLU:
    fatih terim trde korunmasa ne şampiyonluk görür nede saygı taraftar hala geldiği kadar kovulan klübü borç batağına sürükleyen kaos ego adamını bişey sanıyor kimleri harcadı egosundan. . . kebabçıya gidip dayak yiyen tek ego bu
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • ASLAN:
    Bence acil olarak babel yedek oturmalı yerine Emre mor geçmelidir. Sol kanat ve solunu iyi kullanan hızlı bir futbolcugeçen yılki onyekurunun yerini dolduracak tek adam emre mor fatih hoca buna yoğunlaşmalıdır.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • AYHAN BAYOĞLU:
    Sezon sonunda yine Şampiyon Galatasaray olacak. Her sene başında aynı şeyleri yazmaktan bıkmadınız mı? Uydurup uydurup yazmayın. Yönetimden kim böyle bir şey söylemiş ismini verin bakalım doğru mu? Galatasaray''ı yıpratma çabanız işe yaramayacak boşuna uğraşmayın. ŞAMPİYON YİNE GALATASARAY.
    Cevap Yaz 19 13 Yayından Kaldır
  • BOŞ YAPMA GENE:
    sizi duyanda lig tarihinin hepsinde siz şampiyon oldunuz sanar serkan çınar kadro dışı kaldı sizin iş zor
    5 7 Yayından Kaldır
  • ....:
    vay anasını elinde canavar gibi topçular var adamlara suç buluyor zımparator taktik maktik yok bam bam de onlara seni de hoca sanıyorlar ya yazık
    Cevap Yaz 10 10 Yayından Kaldır
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.