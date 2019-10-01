Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi

01.10.2019 12:05

Süper Lig'de 6.hafta geride kalırken sadece 9 puan toplayan Galatasaray'da hem fizik kapasitesi yetersiz hemde formsuz futbolcuların çokluğu Teknik Direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

TAKIMIN YARISI HAZIR DEĞİL DİĞER YARISI FORMSUZ

Lemina, Falcao, Seri, Emre Mor için yoğun bir mesai harcayan teknik heyet, yıldız isimleri bir an önce hazırlama telaşına düşerken, Belhanda - Feghouli - Nagatomo - Mariano gibi tecrübeli futbolcuların neredeyse bitik durumda olmaları Fatih Terim'i düşünmeye sevk etti.

Galatasaray'da formsuz ve fizik kapasitesi bakımından yetersiz kalan oyuncular hakkında seferberlik ilan edilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in hem yardımcılarıyla, hem de Bartali'yle sık sık görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

YAPILAN TRANSFERLERE ELEŞTİRİ

Elindeki mevcut kadroyu toparlamaya çalışan Fatih Terim ve scout ekibine sert eleştiriler geldi.

Transfer sezonunda alınan futbolcuların ilk 6 haftadaki performanslarını ele alan yöneticilerin Terim'i transfer politikası yüzünden eleştirdiği öğrenilirken, kulüp içerisinde bazı isimlerin "Florya'ya getirilen oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyeri düşüşte. Seri ve Lemina kiralandı fakat bu oyuncular İngiltere'de tutmamıştı, Andone de öyle. Emre Mor uzun zamandır Celta'da forma giymiyordu, Şener Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolmuştu, bu futbolcuları yeniden sahaya döndürmek kolay olmayacak, kadro mühendisliği yapılırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyordu, bu transferleri nasıl yaptınız?" görüşünü savundukları belirtildi.