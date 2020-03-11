Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı Koronavirüs, Galatasaray'ı da tedirgin etti. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, özel hayatını Florya dışında geçiren futbolculara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'la önemli bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray, dev maç için hazırlıklarını sürdürüyor. "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, sarı-kırmızılıları da tedirgin etti. Florya'daki antrenmanlar dışında özel hayatlarını dışarıda geçiren futbolculara daha dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. "TARAFTARLARLA TEMASTA BULUNMAYIN" Genelde aileleriyle dışarıda yemeğe çıkan oyunculara, fazla kalabalığa karışmaları ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarla da fazla temas halinde bulunmamaları ifade edildi. Haberin Videosu: Galatasaray'da futbolcular koronavirüse karşı uyarıldı