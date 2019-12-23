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Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı verildi

Son haftalarda şans bulmaya başlayan Taylan Antalyalı'ya Anadolu'dan teklifler geliyor.

23.12.2019 07:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:13
Galatasaray'da Taylan Antalyalı kararı verildi

Son haftalarda şans bulmaya başlayan Taylan Antalyalı'ya Anadolu'dan teklifler geliyor. Pek çok Süper Lig ekibi, devre arasında genç orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. Ancak Yönetimi, başarılı futbolcuyu takımda tutacak.


Teknik heyetten bu yönde bir rapor alan Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle göndermeyecek. Fatih Terim de, Taylan'a ikinci yarıda daha fazla şans vermek amacında. (Fanatik)


Kaynak: Hürriyet

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