Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, özellikle kadroda bulunan yerli oyuncuları değiştirmek istiyor. Bunun için düğmeye basıldı.
Bu sezon genelde yabancı futbolcularla kadrosunu şekillendiren ve ligde 22.şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da büyük bir yerli futbolcu operasyonu olacağı ortaya çıktı. Elindeki Türk oyuncuların hemen hemen hiç birinden verim alamayan Fatih Terim, scout ekibini harekete geçirirken sarı kırmızılı kulübün izleme heyetinin alt liglere kadar indiği öğrenildi.
5 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK
Akşam'da yer alan habere göre; Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Ahmet Çalık gibi tecrübeli isimlerden beklediği katkıyı göremeyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in şimdiden listesine 5 yerli futbolcuyu aldığı belirtilirken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verilen talimat doğrultusunda çalışmalara başladığı kaydedildi.
LİSTENİN BAŞINDA DENİZ TÜRÜÇ VAR
İyi bir yerli jenerasyonu yakalamak isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuların başında Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç olduğu anlaşılırken, Albayrak'ın bu transfer için 3 milyon euro + Ömer Bayram'ı teklif ettiği ifade edildi. Deniz haricinde Bursaspor'da top koşturan Umut Meraş ve Furkan Soyalp'e de talip olan Cimbom'un, Antalyaspor'un genç yeteneği Harun Alpsoy'u da takibe aldığı bildirildi. Bu 4 oyuncunun haricinde Taylan Antalyalı için Trabzonspor'la yarış halinde olan Galatasaray'ın Erzurumspor'la görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.
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Omer bayram Ahmet calik Emre tasdemir Mariano Diagne Selcuk inan Mugdat Belhanda Semih kaya Gitmeleri isabetli olur Alt yapidan en az 3 oyuncu a takima monte edilmeli Forvet ve oyun kurucu orta saha sart Bi de defans Luyindamanin talibi cikmasi halinde gonderilmeli Ajax modeli getirilmeli Genc dinamik gelecegi olan oyuncular olmali Bruma geri gelirse super olur Ribery mukemmel Yanina genc oyuncularCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cimbom bey diyeceksiniz. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BULENT YILDIRIM , SERKAN CINAR TRANSFER LISTESININ BASINDA .Cevap Yaz 5 17 Yayından Kaldır
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TırTıl Hanıma katılıyorum , akbaba göndermezler , kullanılacak. . sağlam vuruyor . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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takım şampiyon olmuş nere gönderiyonuz çok en fazla 2 veya 3 oyuncu takviye yaparsın kadroyu korursun ama bizde futbol anlayışıdır bu zar zor şampiyon ol ondan sonra kadroyu boz bakalım bu sene nasıl olacak lig ezik bahçeliler lige geri döneceklermi başak-akp takımı ne yapacak göreceğiz normal şartlarda galatasaray şampiyon olmalı bu senede ligin kalitesi çok düşük hatta yerlerde boş yere para vermeyin digiturk e iptal edinCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır