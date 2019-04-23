Galatasaray'da Takımdan Ayrılacak İlk İsim Belli Oldu!

Kadıköy'de attığı golle 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, 21 yaşındaki sol açığı tekrar kiralamak istese de Onyekuru'nun kariyerine Türkiye'de devam etme şansı kalmadı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALDI

Onyekuru'nun bonservisine sahip olan İngiliz ekibi Everton, oyuncunun çalışma izni sorununu halletmeye çalışıyor. İspanyol, Fransız ve Alman scoutlar tarafından Galatasaray'daki performansı yakından takip edilen Onyekuru için Everton'a şimdiden 15 milyon euroluk teklif geldi.

EVERTON 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz ekibi 8 milyon euro yatırım yaptığı 1997 doğumlu yıldız adayı için 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Yaz transfer dönemine -3 milyon 300 bin euro bütçe ile başlayacak Galatasaray'ın Heny Onyekuru'yu mevcut şartlarda satın alma ihtimali söz konusu değil.