Galatasaray'da Takımdan Ayrılacak İlk İsim Belli Oldu!
Everton'ın 25 milyon euro istediği Henry Onyekuru'nun Galatasaray macerası sezon sonuyla son bulacak.
Kadıköy'de attığı golle 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşan Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, 21 yaşındaki sol açığı tekrar kiralamak istese de Onyekuru'nun kariyerine Türkiye'de devam etme şansı kalmadı.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALDI
Onyekuru'nun bonservisine sahip olan İngiliz ekibi Everton, oyuncunun çalışma izni sorununu halletmeye çalışıyor. İspanyol, Fransız ve Alman scoutlar tarafından Galatasaray'daki performansı yakından takip edilen Onyekuru için Everton'a şimdiden 15 milyon euroluk teklif geldi.
EVERTON 25 MİLYON EURO İSTİYOR
İngiliz ekibi 8 milyon euro yatırım yaptığı 1997 doğumlu yıldız adayı için 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Yaz transfer dönemine -3 milyon 300 bin euro bütçe ile başlayacak Galatasaray'ın Heny Onyekuru'yu mevcut şartlarda satın alma ihtimali söz konusu değil.
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O etten duvarı sende ör o zaman sende 20sene yenilmeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu çocuk gs oynayacak çapta değil. Bireysel oynuyor vede karşısına dişli rakip geldimi hiç bir etki gösteremiyor. Örneğin şampiyonlar ligi maçları vede benfica maçları.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fenere gol atarak gercek Galatasaraylı olduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cok hizli bir futbolcu ama pas vermeyi pek sevmez. Gitsin. Yerine Sivastan diabete gelsinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sorun degil yerine bu ayarda cok kiralik oyuncu var baska buluruz onemli olan sinan mugdat ve eren çöpünden kurtulmamizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır