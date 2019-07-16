Galatasaray'da sürpriz forvet adayı: Mbwana Samatta
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni aday Genk forması giyen Mbwana Samatta.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Afrika Uluslar Kupası'nın ardından satarak yeni bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeminde birçok isim olan Galatasaray'ın Belçika'da Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya ile boy gösteren Mbwana Samatta, 3 maçta 1 gol attı ve ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Genk'e geri döndü. Pazar günü sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.
"G.SARAYLI YETKİLİLER GÖRÜŞÜYOR"
Belçika basını, Galatasaraylı yetkililerin, görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Belçika'ya giden sarı-kırmızılı yöneticilerin görüşmelere başladığı ancak olumlu ya da olumsuz bir sonuç almadığı belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO
Daha önce İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Leicester City ve Watford'un gündemine gelen Mbwana Samatta için Genk'in 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği hatırlatıldı.
GEÇEN SEZON 51 MAÇTA 32 GOL
Geride kalan sezon Genk formasıyla 51 maça çıkan Mbwana Samatta 32 golün altına imza attı. Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da forma giyen Samatta, siyah-beyazlıları İstanbul'da 4-2 yendikleri maçta, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.
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arkadaşlar küçük takımlarda gol kralı olan oyuncular alınmamalı büyük takımlarımız hala bunu çözemedilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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galatasaray boyle adamlari alamaz gider diagne gibi ise yaramazlari alir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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diagne yi satabilecekmiyiz, elimizde kaldi ise yaramaz benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gs taraftarını uyutma haberleri. Satmadan transfer yapamaz cincon.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi golcü ucuza gelirse olur.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İSTATİSLİKLERİ GÜZEL AMA BİZDE İŞ YAPARMI ACEPCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır