Galatasaray'da Sofiane Feghouli Kıymete Bindi

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısındaki yükselişinde en önemli paylardan birine sahip olan Cezayirli futbolcu, kıymete bindi. 2 sene önce West Ham United'tan 4 milyon 250 bin euroya transfer edilen sarı-kırmızılı oyuncu ile 5 senelik anlaşma yapılırken özel bir madde konumuş, 2 sene sonunda 4 milyon 250 bin euro getirmesi durumunda serbest kalacağı maddesi sözleşmesine eklenmişti.

FATİH TERİM KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Geçen yaz ve hatta devre arasında gitmesi istenen yıldız futbolcunun yükselen formu sonrası yeniden değer kazanması, teknik heyetin kararını değiştirdi. Feghouli'nin performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim'in 29 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle kadroda tutmak istediği bildirildi.

3 MİLYON 850 BİN EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılılar şimdi Feghouli'nin sözleşmesindeki özel maddeyi kullanıp gitmesinden çekiniliyor. Ancak Cezayirli futbolcunun İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok sevmesi bu ihtimali zayıflatıyor. Ayrıca bir sezonda 3 milyon 850 bin euro garanti para alması da takımda devam etmesini güçlendiriyor.

(Skorer)