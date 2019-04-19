Galatasaray'da Sinan Gümüş, Genoa ile Ön Protokol İmzaladı
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'ün İtalyan ekibi Genoa ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.
Sinan Gümüş yeni sezonda İtalya'da mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımda gözden çıkarılan ve Fatih Terim'in gelecek sezon oyun planlarında olmayan Sinan Gümüş'ün İtalyan kulübü Genoa'yla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.
SCOUTLAR OLUMLU RAPOR VERDİ
Takvim'in haberine göre, bir süredir Sinan Gümüş'le yakından ilgilenen ve bu futbolcuyu scoutlarına izlettiren Genoa en sonunda genç oyuncuyla anlaştı. G.Saray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan seneye Genoa'da oynayacak.
YORUMLAR (9)
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adamın görüşü bu napacan?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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defolsun gitsin bi halta yaradıgı yok zaten hala genc diyorsunuz bu adama bizim ülkenın gencleri hıc bıtmez genc semıh hala genc :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İtalyanlar ırkçıdır Suriyeli muamelesi görmeye gidiyor haberi yok.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SURİYEDİR GALATASARAY:d:d:dCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Zaten tepki aliyordu ama yarin ki macta oynasin oynamasin tarihi tepki gorcek sinan.Cevap Yaz Yayından Kaldır