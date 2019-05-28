Galatasaray'da Sinan Gümüş dönemi sona erdi
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Fatih Terim'den izin alarak şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Sinan Gümüş'ün evini boşaltıp ülkesine gittiği belirtildi.
5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.
Şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'den izin alarak katılmadığı belirtilen oyuncu İstanbul'daki evini boşaltarak ülkesine gitti.
SÖZLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, 900 bin eurodan yeni sözleşme teklif etmiş ancak Sinan Gümüş rakamı az bulduğu için kabul etmemişti. Bu sezon toplam 30 maçta şans bulan hücum oyuncusu 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Sinan Gümüş'ün adı bir süredir Serie A ekibi Geneo ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
YORUMLAR (14)
-
adam SURİYELİ herhaldeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
sinan gümüş anadolu takımlarından oynasa yıldızlaşırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
evini boşaltıp ülkesine gitti derken ? güney afrikalı mı bu adam. . .Cevap Yaz 14 Yayından KaldırFIRATS: Ahahhahhahaha valla bende anlamadım :DD6 Yayından Kaldır
-
Ülkesi derken. Mesut ve İlkay Türk asıllı Alman. Sinan direkt Alman oluyor. Ülkesine gitti. İstatistiklere göre mi, ülkesi belli oluyor.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur