: Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor

27.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:44

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Şener Özbayraklı, sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılmak için izin istedi. Sarı-kırmızılı forma altında kendisini gösteremeyen deneyimli oyuncuya yönetim tarafından izin verildiği öğrenildi.

GOLÜ VEYA ASİSTİ YOK

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun mukavelesi 2021'de tamamlanacaktı. Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan deneyimli oyuncu, gol veya asist yapamadı.

(Akşam)

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