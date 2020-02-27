Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen deneyimli sağ bek Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Şener Özbayraklı, sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılmak için izin istedi. Sarı-kırmızılı forma altında kendisini gösteremeyen deneyimli oyuncuya yönetim tarafından izin verildiği öğrenildi.
GOLÜ VEYA ASİSTİ YOK
30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun mukavelesi 2021'de tamamlanacaktı. Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan deneyimli oyuncu, gol veya asist yapamadı.
(Akşam)
Haber Videosu: Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor
-
Bunu kim aldiysa GS,ya en büyük ihaneti etmistir...Böyle bir sey olabilirmi ya..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
anlamıyorum nıye alıyon boyle fotbulcuarı tekrar satıyon kım alır bunuCevap Yaz 3 Yayından Kaldır