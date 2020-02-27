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Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen deneyimli sağ bek Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

27.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:44
Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor

'den bedelsiz olarak 'a gelen , sezon sonunda takımdan bedelsiz ayrılmak için izin istedi. Sarı-kırmızılı forma altında kendisini gösteremeyen deneyimli oyuncuya yönetim tarafından izin verildiği öğrenildi.

GOLÜ VEYA ASİSTİ YOK

30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun mukavelesi 2021'de tamamlanacaktı. Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan deneyimli oyuncu, gol veya asist yapamadı.

(Akşam)


Haber Videosu

: Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor
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