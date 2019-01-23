Galatasaray'da Semih Kaya İlk Antrenmanına Çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Sparta Prag'dan kiralık olarak kadroya katılan Semih Kaya da idmanda yer aldı.

Galatasaray'da Semih Kaya İlk Antrenmanına Çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. İdmanın devam eden bölümünde de sahada altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Sparta Prag'dan kiralık olarak kadroya katılan Semih Kaya da idmanda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)

  • ERSUN YANAL:
    kimmis lan ilk antremana cikan yi transfer, lan bu alti ayligina tatile giden bizim semih kaya degilmi, bu zaten bizim yeni diyemi yuturuyorlar,
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