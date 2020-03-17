Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak, elinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sağ elinden sakatlanan Ömer Bayram ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın Ulus Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

KULÜP SAĞLIK HEYETİ TEDAVİSİNİ YAPACAK

Kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Ömer Bayram'ın tedavisinin sağlık heyeti tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA