: Galatasaray'da Radamel Falcao için flaş gerçek!

03.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:14

Spor Arena Dış Haber | Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao hakkında bir inceleme yaptı.



FIFPro, futbolcuların son dönemde çok fazla maç yaptığı ve yeterince dinlemediği için sakatlıklar yaşadığını belirtirken örnek olarak Radamel Falcao'yu gösterdi.



DİNLENME FIRSATI OLMADI



Kolombiyalı forvetin geçen sezon Monaco ve Kolombiya ile toplam 57 maça çıktığını ve 100 bin kilometre yolculuk yaptığını kaydeden FIFPro, Falcao'nun bu maçların %50'sinde 5 gün dinlenme süresi olmadan sahaya çıktığını açıkladı.



Radamel Falcao'nun yoğun maç trafiği ve yorucu yolculuklar nedeniyle bu sezon başında sakatlandığını kaydeden FIFPro, oyuncuların bu tarz sakatlanmalara önlem olarak kulüpler tarafından dinlendirilmesi gerektiğini kaydetti.





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