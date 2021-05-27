Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı. Davala ve Şahin, bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür ederim yolları ayırdı. Fatih Terim, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa iki yardımcı antrenör heyette olmayacak.

Fatih Terim'in uzun süredir yardımcılıklarını yapan Levent Şahin ve Ümit Davala, istifa etti. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek yardımcılar, Galatasaray'dan ayrıldı.

Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı

TERİM'LE VEDALAŞTILAR

Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı.Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak.

Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı
Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Ünal Aysal'ın otelindeki 'birleşme' yemeğinde kavga çıktı! Başkan adayı mekanı terk etti
Ünal Aysal'ın otelindeki 'birleşme' yemeğinde kavga çıktı! Başkan adayı mekanı terk etti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 21:31:23. #1.16#

title