Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı

Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı. Davala ve Şahin, bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür ederim yolları ayırdı. Fatih Terim, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa iki yardımcı antrenör heyette olmayacak.