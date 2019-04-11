Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım

Mart ayında 75 milyon TL ödeme yapan Galatasaray yönetimi, futbolcuların birikmiş alacaklarını sıfırlamış ve Nagatomo için Inter'e, Emre Akbaba içinse Alanya'ya bonservis taksitini yatırmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp Nisan ayında da ciddi bir borç yükü ile karşı karşıya geldi. 20 gün içinde 105 milyon TL ödeme yapma zorunluluğu bulunan Galatasaray'ın kasasında sadece 5 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Dünkü Divan Toplantısı uzayınca da Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay salonu terk etti ve durum değerlendirmesinde bulundu.

ALBAYRAK KREDİ BULMAK İÇİN BANKAYA GİTTİ!

Başkan Cengiz ve Günay mini toplantının ardından Divan'a geri dönerken, Albayrak 100 milyon TL kredi bulmak için Türk Telekom Stadı'ndan ayrıldı. Albayrak'ın banka ile görüşmeye gittiği öğrenildi. Mayıs ayında da 70 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'ın idari ibrasızlık kararı sonrasında bankalarla yaptığı kredi görüşmelerinde eli zayıfladı. Mart ayındaki 75 milyon TL ödeme için de başta İkinci Başkan Albayrak olmak üzere sarı-kırmızılı yöneticiler çareyi şahsi kefalet vermekte buldu.

BAŞKAN CENGİZ SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü'nün dün gerçekleştirilen Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı ise beklenenin aksine sakin bir havada geçti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda saat 13.00'te başlayan Divan'da toplamda 16 üye kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Yaklaşık 5 saat süren ve ibrasızlık tartışmalarının bir numaralı gündem olduğu toplantıya yöneticileriyle beraber tam kadro katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşma yapmamayı tercih etti. Birçok üyenin destek verdiği Cengiz'e, bazı üyelerden ise eleştiriler geldi.

'HAKKIMIZI ARIYORUZ'

Başkan Mustafa Cengiz'in kürsüye çıkmadığı Divan'da eleştirilere Başkan Yardımcısı Yusuf Günay cevap verdi. Genel Kurul'da idari yönden ibrasızlığı neden mahkemeye taşıdıklarını açıklayan Günay, "Biz hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir karar için hakkımızı arıyoruz. Mali yönden kusuru bulunmayan yönetime idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün değildir. Geçen divanda 'Başkanımız tehdit etti' dediniz. Dediği laf şu; 'İdari ibra Yargıtay Genel Kurulu'na göre hukuki bir yöntem değildir. Eğer yönetime güvenmiyorsanız mali yönden ibra etmeyin' demiştir. Bir hukukçu (Hamdi Yasaman) 'bilançoda değişiklik yaparak kâr açıkladılar' diyor. Suç duyurusunda bulunacağım. Bir hukukçu bunu söyleyemez. G.Saray başkanını, Aziz Yıldırım'a benzeten bir insan bunu söyleyebilir!" ifadelerini kullandı. Bu arada eski yöneticilerden Hamdi Yasaman'ın "Siz, arkamızda ultrAslan var diyerek hareket edemezsiniz. Böyle giderse mali olarak ibra edilmenin iptali için dava açarız" demesi üzerine Yönetim Kurulu masasından, "Açmazsanız namertsiniz" cevabı geldi.