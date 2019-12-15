: Nzonzi'den sonra G.Saray'da bir ayrılık daha!

15.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:47

Galatasaray'da önceki gün süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin ardından bir diğer kiralık oyuncu Seri için de ayrılık kararı çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in görüşleri doğrultusunda devre arasında kadroda revizyona gitme kararı alan sarı kırmızılılar, Jean Michael Seri'nin menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, yolları ayırma kararını iletti.

Fulham'ndan kiralanan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray'da 17 maçta, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro öderken, satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olarak belirlenmişti. Seri'nin ilk yarının bundan sonraki maçlarında oynamaması bekleniyor.

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