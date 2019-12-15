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Nzonzi'den sonra G.Saray'da bir ayrılık daha!

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin ardından Galatasaray'da bir orta saha oyuncusuyla daha yollar ayrılıyor. Galatasaray, Fulham'dan kiraladığı Seri'yi de gönderme kararı aldı.

15.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:47
Nzonzi'den sonra G.Saray'da bir ayrılık daha!

'da önceki gün süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin ardından bir diğer kiralık oyuncu Seri için de ayrılık kararı çıktı.

Teknik direktör 'in görüşleri doğrultusunda devre arasında kadroda revizyona gitme kararı alan sarı kırmızılılar, Jean Michael Seri'nin menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, yolları ayırma kararını iletti.

Fulham'ndan kiralanan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray'da 17 maçta, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro öderken, satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olarak belirlenmişti. Seri'nin ilk yarının bundan sonraki maçlarında oynamaması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet


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: Nzonzi'den sonra G.Saray'da bir ayrılık daha!
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HABER YORUMLARI (6)

  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    ZİYA SEVERSİN ANLAT. ALAYINIZA EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ YAZDIRACAZ. BUGÜN İNÖNÜDE FENERİN KULAKLARI ÇINLATACAZ. TIPKI GS NİN VE F.T. NİN ÇINLATTIĞIMIZ GİBİ
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  • BEŞİKTAŞ ORDUSU:
    F.T. KAÇACAK. DEMEDİ DEMEYİN. KÜMEYE DÜŞECEK ANKARAGÜCÜ HAKEMLE 10 KİŞİ KALMASA YENECEKTİ GS Yİ İSTANBULDA
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  • ULTRASLAN CİMBOM:
    SERİ DOĞRU AMA YETMEZ. ANDONE,BELHANDA,MARİANO,NAGATOMO İLE DE YOLLAR AYRILMALI. DİAGNE, MAİCON,LİNNES,ONYEKURU GERİ GELSİN VE İKİ-ÜÇ TRANSFERLE İKİNCİ DÖNEM FARKLI OLABİLİR.
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