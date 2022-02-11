Galatasaray'da Morutan ve Cicaldau, bir Yunus Akgün etmedi!

Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasretine son veremeyen Galatasaray'da, yeni transferler bir türlü bekleneni veremiyor. Sarı Kırmızılı takımın sezon başında transfer ettiği iki Rumen futbolcusunun toplam gole katkısı, Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün gole katkısını yakalayamadı.

6.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Alexandru Cicaldau, bu sezon Sarı Kırmızılı forma altında toplamda 5 gol atıp 2 asist yaparken, vatandaşı Olimpiu Morutan ise 3 gol atıp 5 asist yaptı. Her iki futbolcunun Galatasaray forması altında toplam gole katkısı 8 gol 5 asist olurken, sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün ise bu sezon toplam 8 gol atıp 12 asist yapmayı başardı.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 2000 doğumlu Yunus Akgün'ün, A Milli Takım'a davet edilmesi bekleniyor.