Galatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli oyuncu Mehmet Topal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Eski takımı Galatasaray ile adı anılan Topal'ın transferine Fatih Terim'in onay verdiği ortaya çıktı. Deneyimli isim için düşünülen maaş ise 1,2 milyon euro.

21.08.2019 09:48
Galatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!

Yeni sezon öncesi 10 transfer yapmasına rağmen stoper bölgesinde hala sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın istenilen seviyede olmaması, Valentine Ozarnwafor'un da Kayserispor ile anlaşmasının ardından Aslan'ın elinde stoper olarak sadece Marcao ile Luyindama kaldı.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre; Şimdi ise bu bölgede alternatif yaratmaya çalışan Galatasaray, gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine Fatih Terim de onay verdi.

1+1 YILLIK İMZA

Hem stoper hem hem de ön liberoda görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor. Ayrıca Topal için düşünülen maaş ise senelik 1,2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat.

Galatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • CİMBOMLU:
    MEHMET TOPALI AL AMA STOPER İÇİN ALMA ADAM STOPERDE REZALET TERİM''İN ŞU TOPAL2I STOPER OYNATMASINDAN NEFRET EDİYORUM MİLLİ TAKIMDADA YAPIYORDU BUNU ADAM BECEREMİYOR KARDEŞİM ÖNLİBEROYA KOY ÇATIR ÇATIR YETENEĞİ ÖLÇÜSÜNDE OYNAR
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.