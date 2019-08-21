Galatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!

21.08.2019 09:48

Yeni sezon öncesi 10 transfer yapmasına rağmen stoper bölgesinde hala sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın istenilen seviyede olmaması, Valentine Ozarnwafor'un da Kayserispor ile anlaşmasının ardından Aslan'ın elinde stoper olarak sadece Marcao ile Luyindama kaldı.

TRANSFERE ONAY ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre; Şimdi ise bu bölgede alternatif yaratmaya çalışan Galatasaray, gündemine Mehmet Topal'ı aldı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine Fatih Terim de onay verdi.

1+1 YILLIK İMZA

Hem stoper hem hem de ön liberoda görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor. Ayrıca Topal için düşünülen maaş ise senelik 1,2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat.