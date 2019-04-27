Galatasaray'da Marcao, Atiker Konyaspor Maçında Forma Giyemeyecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale kalan Galatasaray'a, bu maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'dan kötü haber geldi. Brezilyalı stoper, sarı kırmızılı takımın pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Marcao'nun MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

GALATASARAY'DA, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyerek adını finale yazdıran Galatasaray'da gözler Spor Toto Süper Lig'deki Atiker Konyaspor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 30. haftasında rakibiyle 29 Nisan Pazartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

MALATYA MAÇINDA GÖREV ALANLAR YENİLEMEYE DÖNÜK ÇALIŞMA YAPTI

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan yarı final mücadelesinde görev alan oyuncular, yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışmalarının ardından sahada koşularla günü değerlendirdi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.