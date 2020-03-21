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Abdurrahim Albayrak, Çapa Tıp Fakültesi, Galatasaray, Spor

Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın öksürük ve ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırmasının ardından şimdi de diğer yönetici Mahmut Recevik, benzet şikayetlerle hastaneye başvurdu. Recevik'e "Zatürre başlangıcı" teşhisi konuldu.

21.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:47
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu

İlk olarak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs testine girdiği ve sonucun negatif olduğu ortaya çıkmıştı. Her ihtimale karşın gözetim altında tutulan Albayrak, öksürük ve ateş şikayetiyle evinde dinlenmeye çekildi. Abdurrahim Albayrak'ın ardından şimdi de bir diğer yönetici Mahmut Recevik'in benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu belirlendi. Gribal enfeksiyon belirtileri olan Recevik'e, "Zatürre başlangıcı" tanısı konulduğu öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Şu ana kadar kulüpten Recevik'in sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanan 62 yaşındaki yönetici, kendisine Twitter hesabından "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Galatasaraylı taraftarlara, "Sağ olun" cevabını vermekle yetindi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de, Recevik'i telefonla arayarak desteklerini ilettiği bildirildi.

Mahmut Recevik

SIKI TEDBİRLER ALINACAK

Yaşanan bu son gelişmeler, akıllara yönetim kurulu içerisinde benzer sorunlar yaşayan başkaları olup olmadığı sorusunu getirdi. Soğuk algınlığı gibi şikayetleri olan Sarı-Kırmızılı idarecilerin, en yakın sürede hastaneye başvurarak teste girecekleri ve her ihtimale karşın sıkı tedbirler alacakları da gelen haberler arasında.

Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu

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