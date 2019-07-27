Galatasaray'da Fatih Terim, yıldız ismin üstünü çizdi
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, forvet oyuncusu Mitroglou'yu gelecek sezon takımda düşünmüyor.
Geçen sezon devre arasında Marsilya'dan 1,5 yıllığına bedelsiz kiralanan ama yıllık ücreti 2,6 milyon euro olan 31 yaşındaki forvet, beklentilere yanıt vermişti. Hücum hattında ilk planda Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılarda Mitroglou yedek forvet olarak takımda tutulacaktı.
MITROGLOU YERİNE ERENCAN
Milliyet'te yer alan habere göre; Ancak Yunan futbolcu, Avusturya kampında kendisi için yeni bir sayfa açamadı. Teknik direktör Fatih Terim de bu nedenle Augsburg ile yapılan son maçta Mitroglou'nun yerine 17 yaşındaki Erencan ile maça başlayarak oyuncusuna 'Seni düşünmüyorum' mesajı verdi.
DÜĞMEYE BASILDI
Tecrübeli çalıştırıcının Kostas Mitroglou'nun yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç halinde Ryan Babel'i bu bölgede kullanmayı planlıyor. Terim bu nedenle Onyekuru transferini de önemsiyor. Sarı-kırmızılı takımda yönetim, Fatih Terim'in raporunun ardından Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmak için düğmeye bastı. Galatasaraylı idarecilerin, 2,6 milyon euroluk ücreti olan tecrübeli futbolcudan en az zararla kurtulmanın hesaplarını yaparken, 600 bin euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
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Sallama ziyaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Niye? Senin en güveneceğin adamdan daha iyi oynar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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koyu G S Fatih oyuncudan anlamamazCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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ersun yanal karekter önemli deyip gencleri harciyor ferdi kadioglu gibi transferi kendi yapmadigi pirim alamadigi icin oynatmiyor olmasin karekter diyor kendi tekne alemleri ve agzi bozuk küfürler hangi karekterCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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terim birileride senin biletini kesse keşke çakma mafya seniCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Biri Niye terimin üzerini cizmiyor. Onun yüzünden futboll dan soğudukCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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insan kazanamayınca hiç zevk almıyor değil mi kardeşim :P1 Yayından Kaldır
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Niye zorunlu 1,5 yıllık kiraladınız. Aklınız yokmu. Adam yıllardır sakatCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ee o oyuncuyu alırken sen nerdeydın fatıh hoc a yazık bu paralaraCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır