Galatasaray'da Fatih Terim, yıldız ismin üstünü çizdi

Geçen sezon devre arasında Marsilya'dan 1,5 yıllığına bedelsiz kiralanan ama yıllık ücreti 2,6 milyon euro olan 31 yaşındaki forvet, beklentilere yanıt vermişti. Hücum hattında ilk planda Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılarda Mitroglou yedek forvet olarak takımda tutulacaktı.

MITROGLOU YERİNE ERENCAN

Milliyet'te yer alan habere göre; Ancak Yunan futbolcu, Avusturya kampında kendisi için yeni bir sayfa açamadı. Teknik direktör Fatih Terim de bu nedenle Augsburg ile yapılan son maçta Mitroglou'nun yerine 17 yaşındaki Erencan ile maça başlayarak oyuncusuna 'Seni düşünmüyorum' mesajı verdi.

DÜĞMEYE BASILDI

Tecrübeli çalıştırıcının Kostas Mitroglou'nun yetersiz kalması nedeniyle ihtiyaç halinde Ryan Babel'i bu bölgede kullanmayı planlıyor. Terim bu nedenle Onyekuru transferini de önemsiyor. Sarı-kırmızılı takımda yönetim, Fatih Terim'in raporunun ardından Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmak için düğmeye bastı. Galatasaraylı idarecilerin, 2,6 milyon euroluk ücreti olan tecrübeli futbolcudan en az zararla kurtulmanın hesaplarını yaparken, 600 bin euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.