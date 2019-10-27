Galatasaray'da Falcao yine kadroda yok!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı.

27.10.2019 19:37
Galatasaray'da Falcao yine kadroda yok!

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.

ÖMER BAYRAM DA YOK

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbinin kadrosunda bulunmadı.


VİDEO: Galatasaray'da Falcao yine kadroda yok!
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