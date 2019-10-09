Galatasaray'da Falcao ve Linnes krizi!

09.10.2019 10:02

Radamel Falcao'nun transferi ve Martin Linnes'le ilgili verilen şok karar, takım içinde çok büyük sıkıntılara yol açmış durumda. Üst üste gelen iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Belhanda ve Feghouli'nin Falcao'ya verilen 7 milyon euroluk maaş nedeniyle huzursuzluk yaşadığı belirtiliyor.

TERİM VE YÖNETİME TEPKİ

Takvim'in haberine göre; İki yıldızın kötü performansının altında bu olayın yattığı ifade ediliyor. Ayrıca Linnes'in transferin son günü kadro dışında bırakılmasının da takımda problem yarattığı öğrenildi. Norveçli yıldızın takımda çok sevildiği, birçok futbolcunun bu karardan dolayı Terim ve yönetime tepkili olduğu ifade ediliyor. Bu tepki kötü sonuçları da beraberinde getirdi.

Sezon başında sözleşmesi dondurulan Linnes'in devre arasında takıma döneceği ve performası ile hayal kırıklığı yaratan Mariano ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor.