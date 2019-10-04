Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı.

04.10.2019 13:43
Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Lyuindama, Lemina ve Falcao yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman sonunda, sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Başkent'te kampa girecek.

FALCAO ANKARA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor."

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YORUMLAR (18)

  • ...............:
    Ben buradan yorum yapıp söylemiştim bu adamın futbol hayatı bitmiş cimboma faydalı olamaz vazgeçin diye dinlemediler!
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  • ROBEN VAN FALACAO:
    Roben Van Falcao, bu da Roben van persie nin bir baska cesidi. . . . hayirli olsun, daha bir güzel bir isini görmedik. Adamin ayagina top deymeden yerlere göklere yükselttik ja ondan. Bu da yan gelir yatar artik. Fatih terim bunu falaca o yatirmasi gerek.
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  • RASİM:
    İşte Falcao , Galatasaray Teknik Ekibinin Şaheseri , yazık onca paraya be , Alt yapıda ne yetenekler var Falcao ya verdiğiniz paranın 1000000/1 fiyatına oynamaya Canını Verecek Çocuklar. Ondan Sonra Mali Kongre de borç bu kadar . Bir Kaç seneye Gs Satılır not alın.
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  • SEMT-İ SAKARYA:
    GEÇEN HAFTA EMRE BELÖZOĞLU BUNA BİKAÇ DEFA TAKLA ATTIRMIŞTI ONUN ETKİLERİ SÜRÜYOR OLABİLİR. .
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  • MİSAFİR:
    Hiç bir şeye üzülmemde Tudora üzülürüm ne güzel futbol oynatıyordu yemin olsun.şu an fenerin oynadığı futbolu oynuyordu yani ölümüne pres ve hücüm zaten adamı kovdukları zaman liderdi ve terim o takımın kaymağını yedi......
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  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Bu muhterem ne zaman sakatlandı yahu ? Ama PSG maçında yanından bir-iki kişi geçip buna değdi ise tabii mümkün. 36 yaşındaki Ribery bu yaştan sonra İtalya liginde taş gibi oynuyor.
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  • ANTEPLİ VATANDAŞ:
    ENİ SONU GİDER. BABEL BENCİL OYNADIĞI İÇİN OYNAYAMIYOR. YOLLAYIN GİTSİN BABEL. DAHA ÖNCEDE YEDEKTE TUTTUNUZ ADAMI. PERFORMANS BEKLİYORSUNUZ. YA OYNATIN BABELİNDE KULAĞINI ÇEKİN YADA BABEL GİTSİN FALCAO KALSIN.
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  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Sezon başında ''Muriç mi daha çok atar Falcao mu'' dendiğinde mangalda kül bırakmayanlar vardı. Yahu adam önce bir sahaya çıksın, sonra biri pas versin o da kesin atacak sonunda gol kralı olacak da işte sahaya çıkamıyor garibim.
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