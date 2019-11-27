Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Oyuna girince...

27.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:19

Temsilcimiz Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 'oyuna girdikten sonra gol yeme' talihsizliğini sürdürdü.



Emre Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti.



Başakşehir maçında ise 74. dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, 79. dakikada Fredrik Guldbrandsen'in attığı golde büyük üzüntü yaşamıştı.



Sarı kırmızılı ekip, bu iki mücadeleyi de 1-0 kaybetmişt.



YİNE OLDU



Club Brugge maçında 87. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna giren Emre Mor, bu şanssızlığını kıramadı. 90+2. dakikada Diatta, skoru belirleyen golü attı: 1-1.



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