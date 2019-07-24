Galatasaray'da Diagne şoku! Teklif beklenenden düşük
Forvet hattına takviye yapmayı düşünen Galatasaray için Falcao ve Samatta isimleri geçiyor. Sarı kırmızılı ekipte golcü transferi için Diagne'nin satılması bekliyor. Diagne'nin satışından 15 milyon euro bekleniyordu ancak oyuncuya gelen en yüksek teklifin 9,5 milyon euro olduğu iddia edildi.
Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı. Ancak 15 milyon euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü, söz konusu rakamın çok uzağında kaldı.
AFRİKA KUPASI'NDA DEĞERİ DÜŞTÜ
En kötü ihtimalle oyuncuyu aldığı fiyat olan 13 milyon euroya satmayı planlayan Cimbom, Diagne'nin Afrika Kupası'nı boş geçmesi nedeniyle bu hedefine de ulaşamadı. Tam yetki verilen menajer William D'Avila, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan 9,5 milyon euroluk teklif getirebildi.
Gol kralı forvetinden zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, pazarlıklarda 13 milyon euroyu şart koşuyor ve Diagne transferinde süreç uzuyor.
-
MİLLET HIYAR MI BU SAATÇİYE ÇUVAL DOLUSU PARA VERECEK !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
SİZ YILARDIR BİR AYI BESLİYORSUNUZ BİZDE BUNU BESLİYELİM NE OLACAKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ha ha ha ha para etmez verin bankasya ya 400 euro yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
haber diye koyuyorsunuz ya aldığım habere göre diagne 14. 250 € ya all sath satıldıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ARTIK VERİN BIRAKIN BİR KEZ DE ELİMİZDE PATLASIN YAPACAK BİR ŞEY YOK YOKSA YİNE FORVET OLAMAYACAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
verin gitsin. varlığı daha zararCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bekledikçe düşecek en fazla 3-3. 5 edebilecek bir oyuncu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi