Galatasaray'da Belhanda, Al Hilal'e Gönderildi
Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli isimlerin başında gelen Belhanda'nın, Al Hilal Kulübü'ne transfer olacağı belirtildi.
Galatasaray'ın tartışılan 10 numarası, ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atacaktı. Ancak Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında kendisine çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek oyuncusunu ikna etti.
9 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI
Faslı futbolcu, özellikle ikinci devrenin ilk haftalarındaki golleri ve asistleriyle önemli puanlar kazandırdı. ancak Younes Belhanda ile sezon bittikten sonra yolların ayrılacağı öne sürüldü. Galatasaray ile Al Hilal'ın 9 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaştıkları, Belhanda'nın da Suudi takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.
YORUMLAR (43)
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belhandayı boşverde diagneyi nasıl kakaladılar ona bak adamlar şampiyon olursanız kdvsinide siz ödersiniz diye madde koymuşlar sözlşmeye toplam 15 e geldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun neyi müthiş sanki 2 ye almış 9 a satıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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çok iyi haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu oyuncular ancak Türkiye''de oynarlar. Var mı Avrupa kariyeri olan?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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9 milyon az. En az 14 milyona okutulmalı. Bonuslar veya yıllık ücretinin bir bölümüde alacak takıma kilitlenmeli. Feghouli diagne donk ahmet çalık selçuk sinan gümüş mitroglou ndiaye de gitsin ve en az 40-45 milyon euro bonservis kazanıp yıllık ücretlerden ve bonuslardan kurtuluruz. Sola ribery sağa robben ileriye ibrahimoviçi alalım. Takımın geri kalanıda genç ve çoğu Türk olsunCevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır