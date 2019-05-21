Galatasaray'da Belhanda, Al Hilal'e Gönderildi

Galatasaray'ın tartışılan 10 numarası, ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atacaktı. Ancak Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında kendisine çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek oyuncusunu ikna etti.

9 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Faslı futbolcu, özellikle ikinci devrenin ilk haftalarındaki golleri ve asistleriyle önemli puanlar kazandırdı. ancak Younes Belhanda ile sezon bittikten sonra yolların ayrılacağı öne sürüldü. Galatasaray ile Al Hilal'ın 9 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaştıkları, Belhanda'nın da Suudi takımıyla 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.