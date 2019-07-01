Galatasaray'da Aboubakar seferberliği!
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, Porto'nun golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katmak için bütün şartları zorluyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto'dan Vincent Aboubakar için tüm kozlarını masaya sürdü. 15 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto'ya öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Galatasaray'ın bu teklifi reddedildi. Sarı-Kırmızılılar bunun ardından tıpkı Luyindama transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Buradaki rakam ise 3+7 milyon euroydu. Porto Kulübü, düşünmek için süre istedi.
ABOUBAKAR YENİDEN TÜRKİYE'YE GELEBİLİR
Eğer bu öneri kabul edilirse sarı kırmızılı elip, Aboubakar için 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Önümüzdeki sezon sonunda da 7 milyon euro Porto kasasına girecek. Bu sezon Militao ve Felipe'yi satan Porto, UEFA'yla yaptığı FFP anlaşması sebebiyle satışlar yapıyor. Eğer istenilen rakamlara gelinirse, Porto'nun G.Saray'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, yeniden Türkiye yollarına düşebilir.
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DURSUN BAŞKANIN PARASINI VERİN İLK BAŞ. GS ADANALILARIN AHKAM KESECEĞİ KULÜP DEĞİLDİR.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırBASKETÇİ: sen kendi klübüne bak birader boş yapma1 Yayından Kaldır
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BENCE OKADAR ETMEZ . . BESIKTASTAYKEN IYI FORM YAKALADI SONRA PORTO ALDI OYNATTI AMA FORMDAN DUSUNCE YINE SATMAYA KARAR VERDI BENCE COK PARA. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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