: Galatasaray'da 3. yolcu Emre Mor

16.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:58

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da Steven Nzonzi ve Jean-Michael Seri'den sonra ocak ayında gönderilecek üçüncü futbolcu da netleşti...



Sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından 1 yıllığına kiralanan Emre Mor'un devre arasında gönderilmesine karar verildi. Sarı kırmızılı yöneticiler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Johan Wins ile geçtiğimiz hafta İstanbul'da görüşerek ayrılık kararını bildirdi. Emre Mor'un kendisine verilen şansı iyi kullanamadığını ifade eden kulüp yetkilileri, "Futbolcuyu ikinci yarıda oynatmayacağız. Kendinize bir çözüm bulun" dedi.



Menajer Wins, bu hafta içinde Celta Vigo yetkilileriyle görüşerek futbolcunun geri dönüşünün mümkün olup olmadığını soracak, olumsuz bir yanıt alması durumunda başka bir çözüm yolu arayacak. Emre Mor'u Türk Milli Takımı'nda ilk kez oynatan teknik direktör olan Fatih Terim, Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da aradığı şansı bulamayan genç oyuncuya yeniden parlaması için bir şans tanımak amacıyla sezon başında kiralanmasına onay vermişti. Ancak Emre, Galatasaray'da da beklentileri boşa çıkardı. 16 maçta şans bulan futbolcu, gol ya da asist üretemedi. Emre Mor'un ayrılmasıyla boşalacak yerli oyuncu kontenjanının Emre Akbaba ile doldurulması bekleniyor.

Haber Videosu