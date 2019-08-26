Galatasaray'a 2 haftada 2 kırmızı kart!

26.08.2019 00:00

Ligin ikinci haftasında evinde Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Micheal Seri, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 74. dakikasında Seri'nin orta sahada Konyasporlu futbolcu Jevtovic'e müdahalesine hakem Mete Kalkavan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla tekrar pozisyonu izleyen Kalkavan, Seri'ye direkt kırmızı kartını çıkardı.

GEÇEN HAFTA DA MARCAO KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

28 yaşındaki futbolcu Kayserispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor maçında da Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Kaynak: İHA