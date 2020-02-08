Galatasaray'da 129 gün geçiren Radamel Falcao, 72 gün tedavi gördü
Galatasaray'da Radamel Falcao, geldiği günden itibaren gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuluyor. Kolombiyalı yıldızın istatistiki raporu, hayalkırıklığı yarattı. Golcü oyuncu 129 gün önce geldiği Galatasaray'da 42 kez idmana çıktı, 72 gününü tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.
Galatasaray'da Falcao bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılara sezon başında büyük uğraşlar sonucu katılan Radamel Falcao, bir türlü bekleneni veremedi.
Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.
7 MİLYON EURO KAZANIYOR
Bonuslarla 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldız 129 günde sakatlıklarının etkisiyle sadece 42 idmanda takımla çalışabildi.
Bu süreçte tam 13 maç kaçıran Falcao sadece 15 maçta forma giyebildi. 33 yaşındaki forvet 129 günün 72'sini ise tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.
BİR TÜRLÜ RİTMİNİ BULAMIYOR
İki ayı aşkın ilk sakatlığının ardından 7 Aralık'ta sahalara dönen Falcao, 26 Ocak'ta yine sakatlandı. Bir türlü ritmini bulamayan tecrübeli yıldız beklenen performansın uzağında kaldı.
Falcao lig, kupa ve Avrupa'daki 15 maçta sadece 6 gol attı. Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı. (Sabah)
Haber Videosu: Galatasaray'da 129 gün geçiren Radamel Falcao, 72 gün tedavi gördü
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YALAN NE 7 MİLYON ADAM 5 ALIYOR Ş. L DE GS BAŞARILI OLSAYDI ALCAKTI BU KADAR ABARTMAYINSLİMANİ 4. 5 ALIYORDU JANSEN 5 EUROYA KİRALIDI FENER BUNLARA BAKIN SLİMANİ GOL KRALI :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iYİ BİR PARAYA SATILMALI BENCE GELEN TEKLİFLER DEGERLENDİRİLMELİ. ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KARDIR. . . :)))Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ben de coh dusunuyom kafayi yicem sonunda looCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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GÜZELİM ÜLKEMİN GÜZELİM PARALARI GİDİYEAHCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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YETENEĞİNE LAF YOK AMA ÖLÜDE ALINMAZ ADAM OYNAYAMIYOR İŞTE ZORLAMANIN ALEMİ YOK BIRAKIN EMEKLİ OLSUN . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Iste taraftar iste transfer!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam kral kral bide maçamı çıkacakCevap Yaz Yayından Kaldır