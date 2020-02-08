Haberler » Spor » Galatasaray'da 129 gün geçiren Radamel Falcao, 72 gün tedavi gördü - Spor

Galatasaray'da 129 gün geçiren Radamel Falcao, 72 gün tedavi gördü

Galatasaray'da Radamel Falcao, geldiği günden itibaren gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuluyor. Kolombiyalı yıldızın istatistiki raporu, hayalkırıklığı yarattı. Golcü oyuncu 129 gün önce geldiği Galatasaray'da 42 kez idmana çıktı, 72 gününü tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.

08.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:23
Galatasaray'da 129 gün geçiren Radamel Falcao, 72 gün tedavi gördü

'da bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılara sezon başında büyük uğraşlar sonucu katılan , bir türlü bekleneni veremedi.

Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.

7 MİLYON EURO KAZANIYOR

Bonuslarla 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldız 129 günde sakatlıklarının etkisiyle sadece 42 idmanda takımla çalışabildi.

Bu süreçte tam 13 maç kaçıran Falcao sadece 15 maçta forma giyebildi. 33 yaşındaki forvet 129 günün 72'sini ise tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.

BİR TÜRLÜ RİTMİNİ BULAMIYOR

İki ayı aşkın ilk sakatlığının ardından 7 Aralık'ta sahalara dönen Falcao, 26 Ocak'ta yine sakatlandı. Bir türlü ritmini bulamayan tecrübeli yıldız beklenen performansın uzağında kaldı.

Falcao lig, kupa ve Avrupa'daki 15 maçta sadece 6 gol attı. Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı. (Sabah)


Haber Videosu

: Galatasaray'da 129 gün geçiren Radamel Falcao, 72 gün tedavi gördü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (7)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler