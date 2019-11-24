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Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

24.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:54
Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasındaki karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

Kaynak: AA
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