Galatasaray, Club Brugge karşısında! İlk yarı sona erdi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, grubundaki ilk maçında Club Brugge ile karşılaşıyor. Saat 19.55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

18.09.2019 18:55
Galatasaray, Club Brugge karşısında! İlk yarı sona erdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Saat 19.55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

42' Club Brugge tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Boneventure'nin sağ çaprazdan şutu dışarı gitti. Belçika ekibinin maçta henüz isabetli şutu bulunmuyor.

33' Club Brugge'ün hızlı atağında Federico Ricca şutunu çekti, direğe çarpan top dışarı gitti.

30' Galatasaray, Ryan Babel ile net fırsattan yararlanamadı. 30. dakikada Babel, karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı.

20' Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

16' Seri ara pasıyla Falcao'yu savunma arkasına kaçırmayı denedi, ama araya Deli girdi.

8' Club Brugge 8. dakikada gole yaklaştı. Arka direkte yapılan kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Galatasaray!

İLK 11'LER

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke.

GALATASARAY: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao

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YORUMLAR (30)

  • ERKİN:
    Fenerliler her zaman oldugu gibi GALATASARAY kiskancligina baslamis. Turkiye ye Galatasaray Avrupa dan 2 tane kupa getirdi, buna butun Turk takimlari ve taraftarlari sevindi. Bir tek fenerliler haric. Kendin bir basari elde edemiyorsun, basarili olani da istemiyorsun. Peki ama nasil olacak?????
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  • İMPARATOR:
    ağlayanlar belli evlat biz sizin gibi kaybettigimiz maclarin tekrarini hic talep etmedik
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  • ŞAMPİYON FENER:
    kardeş kulüp brügge başarılar diliyorum cincona sahayı dar edecegine olan inancım tamdır.
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