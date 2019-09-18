Galatasaray, Club Brugge karşısında! İlk yarı sona erdi
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, grubundaki ilk maçında Club Brugge ile karşılaşıyor. Saat 19.55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Saat 19.55'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
42' Club Brugge tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Boneventure'nin sağ çaprazdan şutu dışarı gitti. Belçika ekibinin maçta henüz isabetli şutu bulunmuyor.
33' Club Brugge'ün hızlı atağında Federico Ricca şutunu çekti, direğe çarpan top dışarı gitti.
30' Galatasaray, Ryan Babel ile net fırsattan yararlanamadı. 30. dakikada Babel, karşı karşıya pozisyonda kaleciye takıldı.
20' Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
16' Seri ara pasıyla Falcao'yu savunma arkasına kaçırmayı denedi, ama araya Deli girdi.
8' Club Brugge 8. dakikada gole yaklaştı. Arka direkte yapılan kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
1' Karşılaşma başladı. Haydi Galatasaray!
İLK 11'LER
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke.
GALATASARAY: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao