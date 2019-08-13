Galatasaray, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Nzonzi'yi istiyor

13.08.2019 14:19

Yeni sezon öncesinde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Roma'nın 30 yaşındaki futbolcusu Steven Nzonzi için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sky Sports Italia'nın haberine göre; Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Kongo asıllı Fransız futbolcunun ilk tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağına dikkat çekildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 3 MİLYON + BONUSLAR

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Nzonzi'nin bu transfere sıcak baktığı iddia edilirken Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin tecrübeli orta sahanın 3 milyon Euro+bonuslar olan masraflarını karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 26 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız oyuncunun talipleri arasında Fransa ekiplerinden Lyon da bulunuyor.

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