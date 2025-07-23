Galatasaray Cagliari hangi kanalda? Galatasaray Cagliari maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda? Galatasaray Cagliari hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Cagliari maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Cagliari maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Cagliari maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Cagliari maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları Galatasaray Cagliari maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Cagliari maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.