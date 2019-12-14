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Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kazanırken, bunların 5'inde golü buldu.

14.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:11
Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

, Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kazanırken, bunların 5'inde golü buldu. Atılan 5 golün 3'ünü kaydetti.


Süper Lig'in 15. haftasında evinde ile karşılaşan Galatasaray, müsabakanın 82. dakikasında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 83. dakikasında topun başında geçen Faslı futbolcu Younes Belhanda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.


Galatasaray, Ankargücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 6. kez penaltı noktasına gitti. Sarı-kırmızılılar bu 6 penaltından 5'inde golü buldu. Aslan, Denizlispor maçında kaçırırken (Selçuk İnan), Kayserispor (Belhanda), Sivasspor (Florin Andone), Çaykur Rizespor (Ryan Babel), Alanyaspor (Belhanda) ve Ankaragücü (Belhanda) karşılaşmalarında penaltıyı gole çevirdi.


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Kaynak: İHA
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