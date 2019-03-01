Galatasaray, Boavista'nın 18 Yaşındaki Genç Yeteneğini Radarına Aldı

Genç ve yetenekli futbolcuları kadroya kazandırmak için scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışan, Türkiye ve Avrupa'da ekibiyle beraber kamp kuran Fatih Terim'e Boavista'da oynayan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Gonçalo Cardoso önerildi.

Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Marcao transferi sebebiyle Portekiz futbolunu daha dikkatli takip eden Galatasaray scout ekibinin Cardoso'ya talip olduğu öğrenilirken, yetenekli savunma oyuncusunu İngiltere'den Watford ve Serie A devi Inter'in de radarına alması Gonçalo Cardoso transferi zora soktu.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Futbola Panafiel alt yapısında başlayan ve sezon başında Boavista'ya transfer olan Cardoso 1,89'luk boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkarken, Portekizli teknik adam Lito Vidigal'in oyuncuya sürekli olarak şans vermesi Cadroso'nun gelişimine bir hayli katkı sağlıyor.

INTER, DE VRİJ'İN ALTERNATİFİ OLARAK DÜŞÜNÜYOR

Transfermarkt'ın verilerine göre 3 milyon euroluk piyasası bulunan Goncalo Cardoso, İnter için Milan Skriniar ve Stefan de Vrij'ın alternatifi olarak düşünülüyor.

(Akşam)