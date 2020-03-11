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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

11.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:47
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.

Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan olacak.

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