Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak. Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan olacak.