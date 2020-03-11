Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
11.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:47
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK
Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.
Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan olacak.