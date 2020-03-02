Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak
Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
02.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:42
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı.
26. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 19.00
26. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 16.00
Haber Videosu: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak
HABER YORUMLARI (1)
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olmasa beşiktaş cumartesi pazar akşamı asla maç oynayamayacak herhalde iddiamız az ama fenerbahçenin de iddiası az onlar her hafta cumartesi akşam oynuyor geçen sene düşme hattındayken bile onlara haftasonu akşam maç veriliyorduCevap Yaz Yayından Kaldır