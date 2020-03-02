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Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

02.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:42
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı.

26. hafta: Galatasaray-Beşiktaş 19.00

26. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 16.00


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: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak
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HABER YORUMLARI (1)

  • DERBİ:
    olmasa beşiktaş cumartesi pazar akşamı asla maç oynayamayacak herhalde iddiamız az ama fenerbahçenin de iddiası az onlar her hafta cumartesi akşam oynuyor geçen sene düşme hattındayken bile onlara haftasonu akşam maç veriliyordu
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