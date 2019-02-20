Galatasaray, Benfica Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise pas oyununun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Kaynak: DHA
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