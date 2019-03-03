Galatasaray, BB Erzurumspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Kazım Karabekir Stadında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Edouk, Rashad
GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou
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