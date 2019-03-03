Galatasaray, BB Erzurumspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, BB Erzurumspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, Kazım Karabekir Stadında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Edouk, Rashad

GALATASARAY: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

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