Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Transfer Yapmadık Diye Hanım Benimle Konuşmuyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak Ayı Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in açıklamaları:



"Hanım transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor. Bunu samimi söylüyorum. Dün gece 4.5'ta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, ben de bilmiyorum. Bariyer derken engeller oluyor. Şimdi ben rastgele konuşan bir takımın temsilcisi değilim. Biz edebimizi biliriz. Rakip takımlara laf atmayız. Herkes edebine göre davranır.

"BİZİM YAPTIĞIMIZI DİĞER TAKIMLAR YAPMIYOR"

Bizim şu anda ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor. Aldığımız her futbolcunun KAP bildirimini yıllardır yapıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Hesaplarımız çok açık ve devlet de görüyor.

"RAKİPLERİMİZ ARASINDA EN İYİ OLAN BİZİZ"

Rakiplerimiz arasında en iyi durumda olan biziz. Şükür bize efektif ve reel olarak denetleme sonrasında net kara geçtik. UEFA'nın 2 milyon euroluk cezası olmasa bu rakam 15 milyon TL olacaktı. Transferlerle ilgili evet gecikmeler oldu, o konuya girmeyeyim şimdi konu başka.

"PARAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Paraya ihtiyacımız var. Bütün rüyalarımızda para temini görüyoruz. Abdurrahim kardeşim, serumla buraya geldi. Buradan sonra da banka görüşmesi var. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz, ayağı çamurlu insanın aldığı formanın, bize emanet ettiğinin hesabı içindeyiz. Şu an bizim en büyük derdimiz forvet. Yahu bizim tek derdimiz forvet olsun. Sosyal medyada bize karşı öyle bir nefret, kin ve acımasız saldırı var ki biz şaşırıyoruz. Neden bu nefret? Biz nerede hata yaptık?"