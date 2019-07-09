Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Emre Mor yuvasına geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlara transfer müjdesini veren Cengiz, "Emre Mor, çok yetenekli bir kardeşimiz. Yetenek ve karakter önemlidir. Kendisi yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.

TARAFTARA DİAGNE RİCASI

Cengiz, "Diagne bizim çok değerli bir sporcumuz. Özellikle Rize'ye attığı son golle şampiyonluğumuzda çok önemli bir kilometre taşı oldu. Taraftarlarımız lütfen Diagne'yi üzmesin. Her şeyin hayırlısı, bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.